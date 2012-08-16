ЦИК исключил из списка 34 кандидата "Нашей Украины"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании ЦИК.

Первую пятерку избирательного списка представляют Виктор Ющенко, Юрий Костенко, Алексей Ивченко, бывшая пресс-секретарь Президента Украины Ирина Ванникова и Сергей Бондарчук.

В то же время ЦИК исключил из партийного списка «Нашей Украины» 34 претендента в кандидаты в депутаты, поскольку они не подали заявления о согласии баллотироваться в народные депутаты.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 29 кандидатов в депутаты от «Нашей Украины» в одномандатных избирательных округах.

В частности, брат экс-Президента Украины Петр Ющенко зарегистрирован кандидатом от партии «Наша Украина» в одномандатном избирательном округе №161 (Сумская область).