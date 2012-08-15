В «Артеке» Януковича спросили, как стать президентом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, В.Янукович осмотрел один из корпусов лагеря и пообщался с воспитанниками «морского» отряда.

Дети поинтересовались у Президента, мечтал ли он в детстве побывать в «Артеке», на что В.Янукович ответил, что мечтал и эта мечта осуществилась - сегодня он посещает «Артек».

Отвечая на вопрос детей, Глава государства отметил, что для того, чтобы стать Президентом страны, безусловно, необходимо иметь лидерские качества, овладевать знаниями, и главное - делать все с любовью.

В.Януковича посвятили в «почетные артековцы» и подарили артековскую форму.

Глава государства также ознакомился с планом реконструкции «Артека».

Справка УНИАН. Детский лагерь «Морской» - первый лагерь «Артека», начал свою работу в июне 1925 года. После реконструкции в 2003-2005 годах «Морской» работает на протяжении года. За смену он может принять до 420 детей. В лагере 5 комфортабельных спальных корпусов со всеми удобствами. На территории лагеря есть конференц-зал, интернет-клуб, спортивно-игровой зал (бильярд, настольный теннис, шахматы), медицинская комната, спортивные площадки, 9 закрытых холлов, 4 открытые площадки и тому подобное.