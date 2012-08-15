У Табачника основательно подготовились к русскому языку

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник уверяет, что школьники будут обеспечены учебниками на языках национальных меньшинств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в Кабинете министров Украины.

«Государство, согласно закону об образовании и об общем среднем образовании, обязано обеспечить обучение детей в украинских школах на языках национальных меньшинств», - подчеркнул Д.Табачник.

По его словам, согласно данным Госстата, в 2010 году для всех школ, в которых обучение проводится на языка национальных меньшинств, было заказано 41 тыс. 628 экземпляров учебников для 10-го класса.

«Государственный бюджет тратит огромные средства, покупает учебники, они ложатся в подвал, хранилище. Родителей вызывают и говорят, а теперь вы покупайте те учебники, которые вам нужны», - сказал Д.Табачник.

Он отметил, что в 2011 году запретил принуждать школы заказывать учебники, которые не используются в обучении.

«И в 2011 году оказалось, что школы заказали 892 тысячи учебников вместо 41 тысячи», - добавил Д.Табачник.

«В 2012 году ничего не изменилось, мы тоже сказали всем средним учебным заведениям: реально, на каком языке у вас дети обучаются в украинских школах, потому как все школы в Украине украинские, такие учебники и заказывайте. Оказалось, что потребность – 2 млн. 60 тысяч», - сказал он и заметил, что детей при этом больше не стало.

Из 2 млн 60 тысяч учебников 1 млн 991 тыс. – на русском языке, подчеркнул министр.

«Проблемы не будет, потому что заказывали сами родители. Если будут проблемы – будем собирать образовательную общественность и их решать», - сказал Д.Табачник.