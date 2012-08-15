Симоненко раскритиковал закон об экстренной медпомощи

Народный депутат, лидер фракции Компартии Украины в ВР Петр Симоненко считает, что Закон “Об экстренной медицинской помощи”, подписанный 14 августа Президентом Украины Виктором Януковичем, вызван намерением власти уменьшить финансирование медицины. Об этом П.Симоненко заявил сегодня, 15 августа, на пресс-конференции в Днепропетровске.

“По содержанию этот закон - замена “скорой помощи” под лозунгами, что последняя имеет плохую материально-техническую базу. При этом никто не сказал, что новая система экстренной медпомощи имеет такую готовую базу. Такой базы нет. Во-вторых, это происходит, чтобы уменьшить расходы на медицинскую область”, - отметил лидер КПУ.

По его словам, за время независимости Украины финансирование медпомощи на одного человека уменьшилось в 6 раз; за 2011 г. финансирование медицины сократилось с 7,5 млрд грн до 5,2 млрд грн, и сегодня ищут выход для уменьшения финансирования.

П.Симоненко отметил, что закон об экстренной медицине предусматривает отмену существующих специализированных бригад “скорой” - терапевтических, кардиологических, травматологических и т.п.

“Предлагается “парамедицина” - два дюжих парня хватают больного и везут в больницу. Давайте подумаем, как до той больницы довезти, чтобы оказать надлежащую помощь, когда госпитальные округа будут образовываться радиусом 120 км, а уровень первичной медицинской помощи на селе не выдерживает никакой критики?” – отметил П. Симоненко.

По его словам, закон об экстренной медпомощи – это перевод “скорой помощи” на платную основу.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Президент Украины В. Янукович подписал принятый ВР 5 июля Закон “Об экстренной медицинской помощи”.

Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.