Приговор Луценко огласят в пятницу утром

В пятницу, 17 августа, в 8.15 утра судья Печерского районного суда г. Киева Анна Медушевская огласит приговор по уголовному делу по обвинению бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, а также подсудимых Владимира Тарасенко и Олега Павленова в служебной халатности во время расследования уголовного дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Народная Самооборона», на оглашение приговора судья должен допустить фото- и телекамеры в зал суда.

Заседание состоится по адресу: ул. Гайцана, 4.

Справка УНИАН. Экс-министр внутренних дел Ю.Луценко, а также бывшие сотрудники Департамента уголовного розыска МВД В.Тарасенко и О.Павленов обвиняются в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля В.Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам В.Давыденко», говорится в обвинительном заключении.

В июле Генеральная прокуратура изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленову, обвинение из злоупотребления служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) на служебную халатность (ч. 1 ст. 367 УК), за что предусмотрено наказание до 3-х лет лишения свободы.

Сам В.Давыденко неоднократно заявлял, что не считает себя потерпевшим.