К Тимошенко приехала врач немецкой клиники «Шарите»

Как передает корреспондент УНИАН, А.Райсгауэр находится в больнице уже около 1,5 часа.

По прибытии в ЦКБ врач не общалась с журналистами, которые ожидали ее на проходной, где действует распоряжение о том, что представители прессы не допускаются в лечебный корпус ЦКБ.

В данное время нет информации, намерена ли А.Райсгауэр после общения с Ю.Тимошенко проводить брифинг.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

С мая из-за ухудшения состояния здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице «Укрзализныци» в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Лечение Ю.Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники «Шарите».