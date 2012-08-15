Интерпол объяснил, почему Мельниченко освободили из-под стражи

Итальянская сторона не прекращала и не прекращает процедуру экстрадиции бывшего майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко, задержанного в Неаполе и освобожденного вечером 14 августа из-под стражи.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Украинском национальном бюро Интерпола.

По словам собеседника агентства, от итальянских коллег поступило сообщение, что они не прекращают процедуру экстрадиции, однако, учитывая тот факт, что Н.Мельниченко имеет в США статус беженца и находится под действием программы охраны свидетелей, держать его под стражей местные правоохранительные органы считают нецелесообразным. Именно поэтому он вчера был освобожден из-под стражи.

Как сообщал УНИАН, Н.Мельниченко был задержан 3 августа в аэропорту Неаполя по ордеру, выданному украинским бюро Интерпола, сразу после прибытия авиарейса из Вашингтона. Н.Мельниченко заявил о готовности пройти процедуру экстрадиции в Украину. После задержания он был доставлен в эмиграционную тюрьму.

6 августа суд Неаполя не смог принять окончательного решения относительно экстрадиции Н.Мельниченко, поскольку тот во время судебного заседания выразил категорический отказ от принудительного возвращения в Украину, объяснив это угрозой для своей жизни.

14 августа Н.Мельниченко был освобожден из тюрьмы Неаполя.

Как сообщил адвокат Н.Мельниченко Николай Недилько, «около 21.00 по киевскому времени Н.Мельниченко был освобожден из-под стражи, поскольку итальянская Фемида не нашла оснований для его экстрадиции в Украину».

Отвечая на вопрос, останется ли в дальнейшем Н.Мельниченко в Италии, адвокат сообщил, что по состоянию на сегодняшний день экс-майор будет находиться на территории этой страны.

Напомним, в конце декабря 2011 года Печерский райсуд Киева признал законным постановление Генпрокуратуры от 2001 года о возбуждении уголовного дела в отношении Н.Мельниченко.

16 февраля 2012 года стало известно, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Н.Мельниченко и его защиты, оставив в силе решение Печерского райсуда.