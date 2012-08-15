Пенсионный фонд закупит 111 принтеров за 6,6 миллиона

Об этом говорится в акцепте предложения конкурсных торгов, информация о котором размещена на официальном сайте Государственных закупок.

Победителем торгов определено ООО «БМС Консалтинг».

ПФУ объясняет, что при постоянно растущих объемах печати возникла необходимость расширить парк подобных принтеров, которые учреждения фонда используют в работе более 10 лет, в том числе путем частичной замены принтеров, исчерпавших свой ресурс.

Интернет-магазины предлагают принтеры данной модели (OKI Microline MX - 1100 CRB) по цене около 60 тыс. за единицу.