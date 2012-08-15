Майдан до выборов снова займут танцами

Подписано соответствующее распоряжение КГГА, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно распоряжению, Главному управлению по вопросам внутренней политики и связей с общественностью поручено координировать роботу структурных подразделений КГГА в период проведения шоу.

Кроме того, городская власть будет просить Главное управление МВД Украины в г. Киеве обеспечивать сопровождение колонн участников «Майданса», охрану общественного порядка на центральной площади и улице столицы во время мероприятий, а также охрану оборудования и техники, задействованной в шоу.

Чтобы должным образом обеспечить проведение проекта, будет временно ограничено движение транспорта:

на ул. Крещатик (от ул. Городецкого до ул. Институтской и от ул. Прорезной до ул. Городецкого) с 00:00 18 августа до 6:00 19 августа, а также каждую субботу и еженедельно с 25 августа по 28 октября;

на ул. Городецкого (от ул. Заньковецкой до ул. Крещатик) с 6.00 до 24.00 каждую субботу на весь период проведения проекта;

также движение на Крещатике будет ограничено от ул. Городецкого до ул. Институтской с 22:00 6 сентября до 06:00 7 сентября и от ул. Прорезной до ул. Институтской с 15:00 до 22:30 7 сентября.

Во время всех мероприятий «Майданса» в центре города будут дежурить пожарная машина и карета скорой помощи. На Крещатике каждую субботу будут включать праздничную уличную иллюминацию, однако будут выключать фонтаны со стороны Стелы Незалежности.

Проведение акции может быть временно прекращено в связи с проведение на Майдане Незалежности Дня Независимости или других общегосударственных праздников.