В Крыму не согласны дать украинскому языку статус регионального

Об этом заявил в комментарии агентству УНИАН депутат Верховного Совета Крыма, ответственный секретарь Центра законодательных инициатив ВС Крыма Ефим Фикс.

"Это - вопли сумасшедших! Украинский язык, согласно Конституции и закону, является государственным языком. Как он может быть региональным? Это какая-то очередная провокация людей, которые не соображают, что творят", - сказал Е.Фикс.

Депутат заявил также, что в Крыму на протяжении 7 лет работает программа поддержки развития украинского языка, которая финансируется из бюджета республики. "Президент поставил задачу о подготовке общегосударственной программы, а мы, в автономной республике, даже работаем с опережением в этом вопросе", - добавил собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа представители 8 общественных организаций обратились к спикеру крымского парламента и премьер-министру автономии с просьбой предоставить украинскому языку статус регионального в республике наряду с русским и крымскотатарским как языку национального меньшинства в регионе.

"Автономная республика Крым – административная единица, где этнические украинцы находятся в меньшинстве.

Имея статус "меньшинства в меньшинстве", этническое украинское население находится под защитой действующего отечественного и международного законодательства о правах национальных меньшинств. По официальным данным, украинцы в Крыму составляют свыше 24% всего населения автономной республики, а граждане, которые признали украинский язык родным, – более 10%. В связи с вышеизложенным, просим объявить украинский язык наравне с русским и крымскотатарским региональным языком в АР Крым", - сказано в обращении активистов.

Согласно Закону ”О принципах государственной языковой политики”, вступившему в силу 10 августа, статус регионального могут получить языковые группы, составляющие не менее 10% населения в регионе. По словам крымского премьер-министра Анатолия Могилева, региональными в АРК могут стать русский и крымскотатарский языки - только эти региональные языковые группы насчитывают на полуострове не менее 10% населения.