Экстрадиция Осмаева из Украины в Россию может занять от недели до месяца

Об этом в комментарии УНИАН сказал начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Украины Юрий Бойченко.

"В связи с тем, что Апелляционный суд вынес решение удовлетворить позицию Генпрокуратуры Украины об экстрадиции Осмаева в Российскую Федерацию, начинается заключительный этап экстрадиции, который состоит в том, что Генеральная прокуратура Украины уведомит Генеральную прокуратуру РФ об этом решении суда и, соответственно, Генпрокуратура России поручит своей пенитенциарной службе согласовать время и место передачи экстрадируемого с территории Украины", - отметил Ю.Бойченко.

По его словам, Генпрокуратура Украины даст поручение пенитенциарной службе Украины и конвойной службе МВД согласовать с российской стороной время и место передачи А.Осмаева.

Ю.Бойченко подчеркнул, что пенитенциарная и конвойная службы будут этапировать А.Осмаева до границы с РФ, где его встретят уже российские службы, занимающиеся этапированием.

Относительно того, сколько времени может занять процесс экстрадиции, Ю.Бойченко сказал, что на практике Генпрокуратура сначала получает решение суда, затем передает соответствующее письмо российским коллегам и дальше идет процесс согласования экстрадиции.

"То есть, это может быть от недели до месяца. Все зависит от того, как этот вопрос согласуют соответствующие службы Украины и России", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 августа, Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче правоохранительным органам Российской Федерации 31-летнего А.Осмаева, которого задержали в Одессе и подозревают в покушении на В.Путина.

Справка УНИАН. Спецслужбы России и Украины задержали в Одессе преступников, находившихся в международном розыске. В частности, уроженец Грозного А.Осмаев с 2008 года разыскивался российскими правоохранительными органами по обвинениям в совершении ряда преступлений террористической направленности. Из их показаний стало известно, что они готовили покушение на В.Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов Президента России.