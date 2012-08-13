Волынский губернатор идет на выборы вопреки воле президента

Борис Климчук решил баллотироваться в Верховную Раду. Документы в Центризбирком Климчук привез лично в последний день регистрации. Таким образом он нарушил приказ президента Виктора Януковича об отстранении от избирательной кампании, говорится в сюжете ТСН.

Президент неоднократно заявлял, что главы областей не имеют права участвовать в выборах, поскольку это может повлиять на равенство участников в процессе.

Вместе с тем самый первый конкурент губернатора по городу Луцк, народный депутат Игорь Палица заявил, что областной глава лично требовал у него миллион долларов на проведение кампании в пользу Партии регионов. И хотя голова все опровергает, Палица готов предоставить соответствующие доказательства.

Напомним, намерение Климчука стать народным депутатом, уже окрестили "намерением избежать ответственности" за состояние дел в городе. Как сообщалось, Климчук является главным лоббистом восстановления дома в Луцке, который обрушился в июне этого года. Жители дома уже неоднократно обращались к областному главе с просьбой снести дом и дать им нормальное жилье за ​​те деньги, что выделил Кабмин. Однако Климчук настаивает на повторном поселении людей в аварийном доме.

Сегодня в Луцке разразился новый скандал, связанный с именем губернатора. Общественные активисты города обратили внимание на исчезновение исторической части Луцка, центр города которого застраивают без всякого разрешения и согласования. Так, в армянской церкви, которой насчитывается шестьсот лет, за один день взяли и достроили жилье, сообщил активист Игорь Левчук.

Владелец здания, со своей стороны, уверяет, что здесь все законно и на то есть решения суда. По такой схеме построены многие здания в Луцке, а 225 архитектурных памятников просто перешли в частные руки, поделился защитник культурного наследия города. Вместе с тем руководитель области Климчук, который и должен следить за заповедником, молчит.

"Наш губернатор должен знать о таких вещах, в первую очередь, от своих подчиненных, а не от общественности, хотя общественность уже год поднимает эти вопросы. Обратились в УБОП, в курсе прокуратура, однако эти дела не движутся, может кто-то сверху запрещает их двигать", - рассуждает Левчук.

В областной администрации говорят, что ничем в сохранении армянской церкви помочь не могут. Общественные активисты и депутаты уже обратились в прокуратуру, с просьбой вмешаться и назвать виновных в щедрой раздаче земель и разрешений на уничтожение исторических памятников.