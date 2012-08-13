В КИУ заявляют о нашествии «клонов» на мажоритарке

Регистрация «клонов» кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах свидетельствует о слабости отдельных выдвиженцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета избирателей Украины, об этом заявил председатель правления КИУ Александр Черненко.

«Процесс регистрации кандидатов в одномандатных округах уже начал демонстрировать все изъяны мажоритарных выборов», - считает он.

По словам А.Черненко, в настоящее время во многих округах наблюдается практика регистрации так называемых «двойников», или «клонов», - технических кандидатов, которые имеют одинаковые или созвучные имена и фамилии (а иногда и отчества) с фамилиями известных политиков или общественных деятелей, которые уже давно заявили о своем намерении баллотироваться в определенных округах.

«КИУ сейчас проводит более детальный анализ массовости этого явления, но уже можно назвать конкретные примеры: в городе Ивано-Франковск зарегистрированы два Александра Сыча, в округе № 44 (Донецкая область) два Романа Лигина, в Киевской области будут баллотироваться два Михаила Поплавских. Из самых свежих примеров: в избирательном округе № 16 (Винницкая область), где уже зарегистрирован кандидатом Алексей Иванович Порошенко, документы на регистрацию подал еще какой-то Порошенко Алексей, 1986 года рождения со средним профессионально-техническим образованием, который живет в Чернигове», - сообщил А.Черненко.

В то же время, по его словам, опыт предыдущих избирательных кампаний показал, что использование «двойников» оказалось крайне неэффективной технологией.

«Я не помню ни одного случая, когда это хоть как-то повлияло на результат выборов. «Клоны» отбирают от лидеров гонки сотые доли процента. А те кандидаты, против которых эта технология направлена, напротив, приобретают больший авторитет в глазах избирателя. Людей очень трудно обмануть, они сразу видят, кто настоящий, а кто нет», - сказал руководитель КИУ .

«Поэтому тех технологов, которые предлагают своим заказчикам подобные технологии, нужно гнать «поганой метлой». Когда кандидаты с самого начала кампании начинают заниматься грязными технологиями, это значит, что им просто нечего предложить своим избирателям», - убежден А.Черненко.