США грозят Украине санкциями

Об этом сообщает «Голос Америки».

Главной целью представленной в Конгрессе резолюции, отметил старший сотрудник Хельсинской комиссии Орест Дейчакивский, является содействие проведению в Украине выборов, которые отвечали бы международным стандартам. Среди первых шагов, к которым призывают украинскую власть американские законодатели, является освобождение бывших должностных лиц, заключенных за политическую деятельность.

"Мы требуем освободить лица, которые находятся в тюрьме по политическим мотивам, – Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и Валерия Иващенко. Мы хотим, чтобы Украина соблюдала свои обязательства, которые она взяла на себя в рамках членства в ОБСЕ. Поскольку Украина будет председательствовать в ОБСЕ в 2013 году, она должна быть хорошим примером и действовать в соответствии с положениями ОБСЕ, изложенными в Хельсинских соглашениях, в которых говорится о соблюдении прав человека, демократии и верховенстве права", - заявил О.Дейчакивский в интервью «Голосу Америки».

Давая оценку выборам на предмет соответствия международным стандартам, эксперты будут смотреть на ряд факторов.

"Мы будем анализировать доступ к СМИ всех кандидатов и политических партий, использование административного ресурса, состав избирательных комиссий. Мы должны убедиться, что в комиссиях сбалансированы представленные все политические силы. Мы будем учитывать уровень доступа наблюдателей к избирательному процессу: наблюдателей от политических партий, независимых местных и международных наблюдателей", - сообщил сотрудник Хельсинской комиссии.

Резолюция, представленная в Конгрессе, содержит положение об отказе в выдаче виз лицам - нарушителям прав человека в Украине.

"Абсолютно не отвечают действительности предположения, что целью Хельсинской комиссии является изоляция Украины. Поэтому положения резолюции очень четкие. Там говорится об отказе во въезде в США определенным украинским должностным лицам. Резолюция содержит четкий сигнал – если человек прибегает к определенным действиям - нарушению прав человека, антидемократическим действиям, коррупции – мы просто откажем во въезде в Соединенные Штаты", - отметил О.Дейчакивский.

Если резолюция не окажет желаемого влияния, а политическая ситуация в Украине будет продолжать ухудшаться, американские законодатели готовы к дальнейшим шагам.

"Мы пока еще не определились... Однако нужно помнить, что Хельсинская комиссия в лице конгрессмена Смита внесла на рассмотрение Конгресса за последние шесть лет три законодательные инициативы по отношению к Беларуси, которые получили силу закона. Настоящие законодательные акты содержат очень серьезные санкции: не только запрещение на выдачу виз, но и замораживание индивидуальных счетов, экономические санкции", - заявил О.Дейчакивский.

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Как сообщал УНИАН, проект резолюции относительно Украины был зарегистрирован в Конгрессе США 13 июля. Конгрессмен К.Смит предлагает Палате представителей Конгресса США принять резолюцию относительно Украины с требованием освобождения политически осужденных Ю.Тимошенко, Ю.Луценко и других представителей предыдущего правительства Украины, а также признать, что их преследование имеет политический характер. К.Смит также считает целесообразным ввести визовые санкции в отношении "украинских чиновников, замешанных в серьезных нарушениях прав человека, в антидемократических действиях или в коррупции, которая подрывает или наносит вред демократическим институтам в Украине, а также в отношении должностных лиц, которые непосредственно способствовали и принимали участие в выборочном преследовании лидеров оппозиции".