«Гостиный двор: борьба продолжается!» – эфир «Киевского форума»

14 августа 2012 года в 19.30 состоится прямой эфир социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной Назаровой в эфире Киевской государственной телерадиокомпании (ул. Крещатик, 26).

Тема эфира: «Гостиный двор: борьба продолжается!».

Летом 2011 года Гостиный двор был исключён из списка памятников архитектуры. Через некоторое время, 26 апреля 2012 года, на сессии Киевского городского совета депутаты дали добро на реконструкцию Гостиного двора на Контрактовой площади. Теперь на месте Гостиного двора коммерсанты хотят устроить торгово-офисный центр.

19 июля 2012 года Окружной административный суд Киева отказался приостановить постановление Кабинета Министров Украины № 1380 от 15 августа 2011 года о выводе Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и остановить строительные работы на его территории.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию», который исключил из Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, Гостиный двор в Киеве.

Закон № 5059-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию», согласно Заключительным положениям которого разрешается приватизация Гостиного двора в Киеве, был принят Верховной Радой Украины 5 июля 2012 года. Закон был опубликован в газете «Голос Украины» от 7 августа 2012 года и вступил в силу на следующий день после опубликования – 8 августа 2012 года.

К участию в программе приглашены:

Владимир Яворивский, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины;

Николай Жариков, главный архитектор Киева 1986–1992 гг.;

Сергей Целовальник, начальник Главного управления градостроительства и архитектуры КГГА – главный архитектор г. Киева;

Лариса Скорик, вице-президент Национального союза архитекторов Украины;

Виталий Черняховский, первый заместитель председателя общественной организации «Киевский форум»;

Анатолий Беркута, советник министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;

Михаил Дегтярёв, научный сотрудник историко-архитектурного заповедника «Древний Киев»;

Яков Дихтяр, и. о. начальника Главного управления охраны культурного наследия КГГА;

активисты «Гостиной республики»;

общественные активисты, эксперты, историки, журналисты, неравнодушные киевляне.

Аккредитация журналистов по тел.: (066)405-14-55 до 15.00 14 августа (Бойко Юлия).