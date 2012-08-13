Третьяков больше не будет финансировать политические партии

Об этом он заявил в своем интервью УНИАН.

«Уже более 10 лет я активно участвую в политической жизни Украины. Довольно долгое время я строил и финансировал различные оппозиционные партии – Народный рух, Нашу Украину, Народную Самооборону, Гражданскую позицию. Помогал людям в палаточном городке возле Печерского суда, когда судили Тимошенко, помогал «Поре», когда она стояла возле ЦИКа. В общем, я помогал всем тем, кого считаю представителями демократических сил», заявил Александр Третьяков.

При этом он отметил, что помогал оппозиции, не смотря на давление: «Я никогда не боялся, наоборот, публично об этом заявлял, поскольку исправно подаю декларацию о доходах и имею полное право помогать политическим силам, направление действий которых созвучно с моими ценностями. Я не намерен выяснять, почему меня нет в списке объединенной оппозиции. Но при этом остаюсь в оппозиции к нынешней власти».

Третьяков отмечает, что принял решение баллотироваться по мажоритарному округу №218 в Киеве, потому что хочет установить прямой диалог с гражданами, помогать людям, а не партиям.

«Считаю, что выборы по мажоритарному округу будут очень хорошим опытом. Убежден, что смогу задействовать все свои возможности и опыт для работы на благо избирателей. С возвращением мажоритарки я для себя решил, что теперь буду помогать исключительно людям. Ведь это лучшее вложение. Если кто-то из них когда-то скажет спасибо, то и мне будет хорошо. Уверен, что люди будут более благодарны, чем политики», - заявил оппозиционный депутат.