Попов собирается запретить парковку автомобилей на Крещатике

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Попов сообщил сегодня во время "Прямой линии" в газете "Известия в Украине".

"Мы видим, где в районах, приближенных к Крещатику, установить, сделать паркинги и обеспечить удобный доступ автолюбителей на территорию рядом с Крещатиком и площадью Независимости, но обязательно убрать транспорт с этой территории", - сказал А.Попов.

По его словам, городская власть планирует приступить с 2013 года к масштабному проекту по строительству паркингов в столице. "Всего у нас в планах — около 79 таких объектов, в том числе и крупные перехватывающие паркинги на въездах в Киев. Это широкомасштабный проект. Он дорогостоящий, но очень важный для Киева. И мы будем его реализовывать. Начало такой программы, я думаю, - это 2013 год", - добавил он.

А.Попов сообщил, что в настоящее время некоторые предложения по строительству паркингов находятся на стадии разработки проектной документации. "Мы намерены построить значительное количество паркингов в Киеве — подземных и наземных. Сегодня этот вопрос активно изучается с возможными инвесторами, частично мы уже имеем предложения", - подчеркнул глава КГГА.

Как сообщал УНИАН, парковка легковых автомобилей на центральной улице Киева была запрещена во время проведения чемпионата Европы по футболу — с 25 мая по 7 июля.