Нардеп Палица: губернатор Волыни требовал у меня деньги на выборы

В частности, в комментарии «ВН» кандидат-мажоритарщик по Луцкому округу Игорь Палица рассказал, что давно знал о намерениях Бориса Климчука идти в депутаты. Мол, неоднократно беседовал с ним по этому поводу.

«Уже в течение месяца он (Борис Климчук) вел со мной переговоры о трех вещах. Первое, что он от меня, это чтобы я дал деньги на выборы Партии регионов по области, говоря, что ему отдали все на самофинансирование и поручили собрать деньги с бизнесменов. Я отказался и сказал, что если у меня есть возможность и деньги, то лучше они будут направлены на другие дела, а не на выборы.

Второе, что он от меня требовал, это чтобы я срочно забрал из Верховной Рады законопроект «Об обязательном владении и использовании государственного языка». Этот закон зарегистрирован. И я надеюсь, что, если не в этом парламенте, то в следующем он будет принят. Он выдвигал мне основное условие, что я должен забрать этот законопроект, а иначе меня не будут регистрировать и снимут мою кандидатуру с выборов по округу, если пойду в народные депутаты.

И третье, последнее условие, что если я не напишу заранее заявление о вступлении во фракцию регионов в парламенте седьмого созыва, тогда он вынужден будет идти по округу бороться со мной, иначе у него не будет выхода. Потому что я не выполняю ни одно из его условий».

Напомним, сегодня местные СМИ сообщили, что Партия регионов выставила волынского губернатора Бориса Климчука кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Луцке.

Основным мотивом Климчука, на взгляд экспертов, является желание скрыться от возможной уголовной ответственности за его деятельность на посту. Из-за его деятельности крестьяне угрожали перекрыть трассу, а жители полуразрушенного дома боятся возвращаться в свои квартиры. Ранее Борис Климчук упорно не комментировал, будет ли он баллотироваться или нет. Причина в том, что Партия регионов проводила переговоры с другим кандидатом в нардепы по этому округу - Игорем Палицей. Напомним, что по результатам соцопроса, именно он является вероятным победителем в выборах. Однако объединяться с бело-голубыми, в случае своей победы, Палица наотрез отказался. Поэтому, по информации издания, «регионалы» обратились «за помощью» к более «сговорчивому» председателю Волынской ОГА.