Аваков обещает не пробираться в женском платье в парламент

Об этом он сказал в интервью «Главкому».

По его словам, Украина предоставила документы в итальянский суд и прокуратуру, чтобы они могли их изучить и принять решение по сути вопроса. «Итальянская прокуратура их посмотрела и пошла на совершенно беспрецедентный шаг, редко такое бывает: итальянские прокуроры отказались поддерживать в этом обвинении украинских прокуроров. Мы рассчитываем, что в сентябре состоится заседание, на котором странная украинская Фемида получит ответ от европейской Фемиды», - подчеркнул А.Аваков. Он рассчитывает, что Украине будет отказано в его экстрадиции. «И европейские институции дали оценку качества этого дела. Я надеюсь, что это послужит еще одним аргументом для Генпрокуратуры, для украинского суда, чтобы это фальшивое дело было закрыто», - добавил он.

В ответ на вопрос: «Предположим, итальянский суд откажет Украине, дальше ваш статус будет каким?» А.Аваков сказал: «Дальше ко мне нет вопросов. На основании этих документов я обращусь в Интерпол с тем, чтобы по другим странам блокировать ордеры со стороны Украины. Возможно, итальянский суд предоставит мне какой-то статус специального пребывания в стране как разновидность вида на жительства, возможно, продлят визу. Об этом пока рано говорить… Это все, если предположить, что я по-прежнему не смогу въехать в свою страну».

Отвечая на вопрос о том, что по списку оппозиции он гарантированно проходит в парламент, но дальше ему нужно будет приехать в Украину для оформления документов и тогда, еще без депутатского иммунитета, он может попасть под преследование, А.Аваков процитировал Скарлет О’Хара: «Я подумаю об этом завтра». «У нас достаточно много времени сейчас. Пока мы сосредоточимся на выборном процессе, а я пока подумаю, как поступить. В бороде или в женском платье я в парламент пробираться не буду, чтобы принимать там присягу. Думаю, мы найдем правовой путь», - добавил А.Аваков.

Как сообщал УНИАН, 26 января 2012 года прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против А.Авакова по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск.

25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне. Апелляционный суд Рима 12 апреля освободил А.Авакова из-под стражи.