ЦИК зарегистрировал Шевченко вместе с остальным списком партии Королевской

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 14 членов ЦИК из 14 присутствующих на сегодняшнем заседании.

Всего по партийному списку было зарегистрировано 149 человек. Один человек Центральной избирательной комиссией был исключен из этого списка, поскольку не подал в ЦИК заявление о согласии баллотироваться. Это №53 - Туровская Ирина.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала представителем этой партии в Центризбиркоме с правом совещательного голоса Виталия Бурдака.