Встреча Тимошенко и Тейшейры может состояться завтра

Об этом корреспонденту УНИАН сказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

«Пока не знаю, но запланировано на завтра. Юлия Владимировна последний раз написала конкретное и четкое заявление, что она просит, чтобы посла Тейшейру допустили 11-го числа к ней. Это была согласованная с послом дата. Он должен знать о встрече», - сказал С.Власенко.

По его мнению, раньше Ж.Тейшейру не допускали к Ю.Тимошенко по непонятным причинам, однако посол Евросоюза очень заинтересован в ее проведении.

«Я еще раз отмечаю: он очень заинтересован в этой встрече, и мы ему за это очень благодарны», - сказал С.Власенко.

Посол же ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра заявил, что поедет завтра в Харьков на встречу с экс-премьером Юлией Тимошенко, если сегодня получит официальное решение Государственной пенитенциарной службы Украины.

Об этом он заявил в Днепропетровске, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН во время брифинга.

По его словам, поступает противоречивая информация относительно разрешения пенитенциарной службы посетить Ю.Тимошенко.

«Если сегодня я получу официальное решение, то поеду в Харьков завтра», - сказал Ж.Тейшейра.