Кличко за границей заработал почти 5 миллионов долларов

Такие данные содержатся в декларации, которую В.Кличко подал в ЦИК. Документ обнародован на сайте комиссии.

В документе отмечается, что в США В.Кличко получил 4 млн 725 тыс. 774 дол. США, что составляет 37 млн 806 тыс. 192 грн.

В.Кличко также задекларировал квартиру общей площадью 225 м. кв.

Согласно данным декларации, В.Кличко и его семья не владеют транспортными средствами.

На счетах в банках за рубежом В.Кличко имеет 82 млн 384 тыс. 424 грн. В 2011 году на его заграничные счета было положено 30 млн 894 тыс. 159 грн.