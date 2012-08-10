Кличко за границей заработал почти 5 миллионов долларов
11:58, 10 августа 2012Политика
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Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко в 2011 году заработал за рубежом более 4,7 млн долларов США.
Кличко показал декларацию
Такие данные содержатся в декларации, которую В.Кличко подал в ЦИК. Документ обнародован на сайте комиссии.
В документе отмечается, что в США В.Кличко получил 4 млн 725 тыс. 774 дол. США, что составляет 37 млн 806 тыс. 192 грн.
В.Кличко также задекларировал квартиру общей площадью 225 м. кв.
Согласно данным декларации, В.Кличко и его семья не владеют транспортными средствами.
На счетах в банках за рубежом В.Кличко имеет 82 млн 384 тыс. 424 грн. В 2011 году на его заграничные счета было положено 30 млн 894 тыс. 159 грн.
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