Представители власти поделили мажоритарные округа в Киеве

В частности, в обнародованных на сайте Центральной избирательной комиссии сведениях о регистрации кандидатов в одномандатных избирательных округах по состоянию на вечер 8 августа 2012 года, отмечается, что заместитель Киевского городского головы, секретарь Киевского городского совета Галина Герега зарегистрирована кандидатом в народные депутаты в 215-м избирательном округе (город Киев, Деснянский район).

Бывший секретарь Киевсовета Олесь Довгий зарегистрирован в 214-м округе (город Киев, Днепровский район).

Депутат Киевсовета, экс-сопредседатель фракции Леонида Черновецкого в Киевсовете Алла Шлапак баллотируется по 221-му округу (город Киев, Печерский район).

Бывший глава Шевченковской районной администрации, почетный председатель общественной организации "Киевляне прежде всего!» Виктор Пилипишин выдвинул свою кандидатуру в 223-м округе (город Киев, Шевченковский район).

Баллотируются в Киеве и народные депутаты Украины.

Так, на сегодняшний день, кроме официально выдвинутых партиями в некоторых округах, зарегистрированы в качестве самовыдвиженцев члены фракции Партии регионов. В 217-м округе (Оболонский район) зарегистрирован народный депутат Украины от Партии регионов Василий Гурьев, а в 221-м округе (Печерский район) - народный депутат Украины от ПР Василий Горбаль.

Сергей Терехин выдвинут от "Батькивщины" в 211-м округе (Голосеевский район), Владимир Яворивский - в 213-м (Деснянский район), Ксения Ляпина - в 216-м (Днепровский район), Александр Бригинец - в 217-м (Оболонский район, Владимир Арьев - 218-м (Святошинский район).

Внефракционный народный депутат Тарас Чорновил зарегистрирован в 212-м округе (Дарницкий район). В этом же округе баллотируется, среди других, адвокат Татьяна Монтян и настоятель прихода святых апостолов Петра и Павла Украинской православной церкви Киевского Патриархата Григорий Большаков.

В 218-м округе (Святошинский район) зарегистрирован председатель Совета директоров Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе. Ему в этом округе будет противостоять выдвиженец от Партии регионов Олег Калашников.

Напомним, срок окончания представления документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов в общегосударственном и одномандатном округах завершается 13 августа 2012 года.