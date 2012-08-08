В пятерке Ляшко - многодетная мать, беременная студентка и незрячий певец

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

В частности, делегаты съезда утвердили избирательный список из 197 человек и 30 кандидатов от партии в мажоритарных округах.

Согласно сообщению пресс-службы, «в первую пятерку избирательного списка партии Олега Ляшко вошли:

1. Оксана Шевченко – многодетная мать;

2. Андрей Лозовый – заместитель лидера партии, аспирант;

3. Сапунова Ксения – беременная девушка, студентка;

4. Иван Ганзера – инвалид, незрячий певец, победитель конкурса «Голос страны»;

5. Роман Зуб – мер города Щорс Черниговской области, первый победитель на выборах от Радикальной партии. Досрочные выборы мэра Щорса состоялись 27 мая 2012 года».

Далее в списке идут:

6. Алексей Кириченко, врач, ортопед-травматолог;

7. Алексей Ленский, журналист;

8. Елена Невинчана, юрист;

9. Артем Биденко, политолог;

10. Андрей Филоненко, частный предприниматель.

По данным пресс-службы, известная журналистка и общественный деятель Наталия Розинская идет по мажоритарному округу Шевченковского района столицы от Радикальной партии Олега Ляшко.

Сам лидер партии Олег Ляшко идет на выборы по мажоритарному округу № 208 (центр - город Бахмач).