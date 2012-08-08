В пятерке Ляшко - многодетная мать, беременная студентка и незрячий певец
Съезд Радикальной партии Олега Ляшко утвердил кандидатов в народные депутаты на выборах в Верховную Раду, которые состоятся 28 октября.
|Олег Ляшко показал список
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
В частности, делегаты съезда утвердили избирательный список из 197 человек и 30 кандидатов от партии в мажоритарных округах.
Согласно сообщению пресс-службы, «в первую пятерку избирательного списка партии Олега Ляшко вошли:
1. Оксана Шевченко – многодетная мать;
2. Андрей Лозовый – заместитель лидера партии, аспирант;
3. Сапунова Ксения – беременная девушка, студентка;
4. Иван Ганзера – инвалид, незрячий певец, победитель конкурса «Голос страны»;
5. Роман Зуб – мер города Щорс Черниговской области, первый победитель на выборах от Радикальной партии. Досрочные выборы мэра Щорса состоялись 27 мая 2012 года».
Далее в списке идут:
6. Алексей Кириченко, врач, ортопед-травматолог;
7. Алексей Ленский, журналист;
8. Елена Невинчана, юрист;
9. Артем Биденко, политолог;
10. Андрей Филоненко, частный предприниматель.
По данным пресс-службы, известная журналистка и общественный деятель Наталия Розинская идет по мажоритарному округу Шевченковского района столицы от Радикальной партии Олега Ляшко.
Сам лидер партии Олег Ляшко идет на выборы по мажоритарному округу № 208 (центр - город Бахмач).