Шпионский скандал: чем занимался молдаванин в Украине

Как удалось узнать «Сегодня» от источников в СБУ, гражданин Молдовы Семен Никулин, задержанный в Одессе по подозрению в шпионаже, добывал информацию о поставках оружия в Приднестровье.

«В связи с обострением и так напряженных отношений между ПМР и Молдовой Служба информации и безопасности Молдовы увеличила присутствие своих информаторов в Украине, в частности, в Одесском регионе, — пояснил собеседник издания. — Одним из таких резидентов был Семен Никулин. Он отслеживал всю ситуацию с поставками оружия в Приднестровье от одной из соседних стран. Украина выступает транзитной зоной».

По словам источника, сейчас Никулин, кстати, бывший журналист газеты «Независимая Молдова», находится под следствием в СИЗО Киева. По данным газеты «Коммерсант», ему инкриминируют ч. 1 ст. 114 УК (передача или сбор с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих гостайну, наказание — от 8 до 15 лет за решеткой).

Напомним, сотрудника пресс-центра объединенной контрольной комиссии в Приднестровье от молдавской делегации Семена Никулина арестовали на съемной квартире на ул. Сегедской в момент получения секретных документов, которые якобы касаются перемещения грузов через украинско-приднестровскую границу. Пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко отказалась комментировать информацию о задержании Никулина.