Прокуратура объяснила, почему перенесли суд над Луценко

Это сделано в связи с отсутствием данных о вручении сообщения потерпевшему Валентину Давыденко о времени проведения судебного заседания.

Так сообщил представителям СМИ государственный обвинитель по делу Виктор Клименко, сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

«В соответствии с принятым судом решением, мотивом для объявления перерыва в сегодняшнем (3 августа) судебном заседании была не сама по себе неявка потерпевшего, а отсутствие данных о вручении ему сообщения о времени проведения сегодняшнего судебного заседания. В связи с этим суд и объявил о своем решении перенести рассмотрение уголовного дела на 10 августа, повторно направив приглашение потерпевшему с целью получить подтверждение того, что такие приглашение потерпевший получает», - подчеркнул прокурор В.Клименко.

На вопрос журналистов, продлит ли суд 10 августа заседание в случае повторной неявки потерпевшего в судебный зал, В.Клименко напомнил, что, в соответствии с требованиями действующего законодательства, участие потерпевшего в судебном заседании является исключительно его правом, которым он может распоряжаться по собственному усмотрению, и никто не может заставить потерпевшего реализовать это право.

«Участие в судебном заседании, в том числе и в дебатах, является правом потерпевшего, которым он может распоряжаться по собственному усмотрению. Никто не может, в соответствии с положениями действующего законодательства, заставить потерпевшего реализовать это право», - проинформировал государственный обвинитель.

На уточняющее вопрос представителей СМИ, может ли вообще не являться в суд потерпевший, В.Клименко ответил: «Так точно. Это его право, которым он (потерпевший) распоряжается по собственному усмотрению».

Также прокурор настаивает, что не имеет значения то, что В.Давыденко не считает себя потерпевшим.

«Учитывая, что данное уголовное дело относительно подсудимых Луценко, Павленова и Тарасенко относится к категории дел публичного обвинения, то оценка потерпевшим действий подсудимых не влияет на правильность юридической квалификации. Хочу также подчеркнуть, что гарантированные Конституцией права гражданина, в том числе и на тайну телефонных разговоров, являются неотчуждаемыми и не могут быть нарушенными ни при каких обстоятельствах, независимо от рассуждения самого лица», - подчеркнул представитель государственного обвинения.

*** Как сообщал УНИАН, 3 августа Печерский районный суд Киева был вынужден отложить на 10 августа дебаты по делу по обвинению Ю.Луценко в связи с неявкой на судебные дебаты потерпевшего – водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентина Давыденко.

Напомним, экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД В.Тарасенко и О.Павленова обвиняют в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля В.Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам В.Давыденко», - говорится в обвинительном заключении.

В июле Генеральная прокуратура изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленову обвинение с злоупотребления служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) на служебную халатность (ч. 1 ст. 367 КК), за что предусмотрено наказание до 3-х лет лишения свободы.

Сам В.Давыденко неоднократно заявлял, что не считает себя потерпевшим и просит суд его не беспокоить.