Бондаренко уверена, что Янукович подпишет «языковой закон»

Об этом она заявила во время заседания медиа-клуба «Украинский журналистский фонд» в пятницу, 3 августа, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Мы никаких своих изменений (к закону о языках - УНИАН) не готовим, поскольку мы готовили свой закон самостоятельно – то есть к подготовке закона причастны наши депутаты», - подчеркнула народный депутат.

«Если у наших политических оппонентов есть свои предложения, то они имеют полное право, данное законодательством Украины, вносить альтернативные законопроекты или альтернативные поправки. И если у них будет поддержка зала – они их примут», - отметила Е.Бондаренко.

«Если кто-то недоволен, пусть покажет это на деле», - добавила она.

Вместе с этим депутат заявила: «Я уверена, что поправок не будет».