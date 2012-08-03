Томенко говорит, что список оппозиции «не до конца справедливый»

Список объединенной оппозиции не до конца справедливый, но достаточный, чтобы побеждать на выборах.

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров объединенной оппозиции “Батькивщина” Николай Томенко, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Анализируя историю с формированием и обнародованием списков участников избирательной кампании, Н.Томенко отметил, что здесь четко прослеживается тенденция, которая отличает оппозицию от провластных политических сил.

Вице-спикер напомнил, что объединенная оппозиция «Батькивщина» обнародовала свой список сразу же на съезде и разместила его на партийном сайте, чтобы каждый желающий мог с ним ознакомиться.

В то же время, отметил Н.Томенко, Партия регионов и близкие к ней политические силы, несмотря на проведение съездов, еще и до сих пор не обнародовали списки. В случае Партии регионов – это список по мажоритарным округам, в случае партии «Украина – Вперед!» - весь список кроме первой десятки остается загадкой.

По словам Н.Томенко, списки «регионалов» и близких к ним политических сил сегодня формирует Администрация Президента, которая до сих пор не может окончательно определиться, кого же делегировать на избирательную кампанию.

По мнению вице-спикера, сегодня возникла парадоксальная ситуация, когда съезды проводятся для телевизионной картинки, а списки продолжают формироваться в кабинетах власти.

«Поэтому, несмотря на некоторые дискуссионные фамилии в списках объединенной оппозиции «Батькивщина», вполне очевиден тот факт, что эти списки формировали партии, составляющие объединение. В случае власти и близких к ней политических структур, списки формировались высокопоставленными должностными лицами и чиновниками на местах, где даже известные партийцы и сами кандидаты в депутаты в мажоритарных округах еще и до сих пор, после проведения съездов, не знают, утвердили их или нет», - заявил Н.Томенко.

Он признал, что в объединенной оппозиции есть кандидаты, которые не являются идеальными для прохождения на мажоритарных округах. Он проинформировал, что в таком случае будет инициировать обсуждение ситуации в этих проблемных округах и принимать решение накануне дня голосования, исходя из послужного списка политика, а также исходя из его шансов победить.

В частности, Н.Томенко рассказал, что он лично поддерживает Тараса Стецкива на 117-м округе города Львова, считая, что благодаря его успешной политической деятельности он имеет все шансы победить.