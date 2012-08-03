Российский миллиардер Лебедев может пойти по пути Березовского

По словам бизнесмена, задуматься над продажей своих бизнес-активов в России его заставило политическое давление со стороны правительственных служб безопасности. Он также опасается, что его могут посадить за уголовное дело, которое он называет политически мотивированным, пишет ВВС Украина.

Лебедев, активный критик Кремля, в прошлом году подрался во время телевизионного ток-шоу с бизнесменом Сергеем Полонским. Именно это дело расследует прокуратура.

Российский бизнес Лебедева включает банковскую, сельскохозяйственную и строительную деятельность

Он также совладелец оппозиционной "Новой газеты".