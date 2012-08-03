Прокуратура закрыла дело LB.ua из-за «метаний» Ландика

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ прокуратуры Киева.

«Прокуратурой города Киева вынесено постановление о закрытии уголовного дела по фактам нарушения тайны переписки народного депутата В.Ландика из-за непоследовательности позиции самого заявителя, который неоднократно делал противоречивые заявления в прессе», - говорится в сообщении.

Кроме того, в постановлении о закрытии уголовного дела указано, что нарушение закона со стороны Интернет-издания в этой конкретной ситуации не повлекло существенного вреда.

При этом в прокуратуре разъяснили, что согласно требованиям действующего законодательства, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение конституционного права на тайну переписки и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов В.Ландик обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело за нарушение тайны переписки ресурсом LB.ua.

Депутат требовал возбудить уголовное дело по ст. 163 Уголовного кодекса (нарушение тайны переписка, совершенное в отношении государственных или общественных деятелей), которая предусматривает наказание в виде заключения от трех до семи лет.

В заявлении В.Ландика фигурируют шеф-редактор LB.ua Ксения Василенко (С.Кошкина), главный редактор Олег Базар и фотокор Максим Левин.

Депутата возмутила публикация от 18 ноября 2011 года "Ландик-старший спасает сына с помощью технологов и "правильных" комментариев на сайтах". В статье размещены фото, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, который тогда находился под судом по обвинению в избиении девушки.

18 июля прокуратура Киева сообщила о возбуждении уголовного дела по результатам проверки по заявлению народного депутата В.Ландика о нарушении тайны переписки государственного деятеля.

Позже Президент Украины Виктор Янукович поручил генеральному прокурору Виктору Пшонке проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении издания LB.ua.