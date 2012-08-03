Немецкий эксперт: В Украине второго Путина не получится

Об этом в комментарии Deutsche Welle заявил немецкий политолог Андреас Умланд, пишет Тиждень.

Он считает, что существующий полуавторитарный режим долго не просуществует.

«Предпринимаются попытки создать вертикаль власти, чтобы контролировать ситуацию в парламенте для укрепления власти президента, чтобы запугать политических оппонентов или их ликвидировать. Но для этой системы в Украине нет таких условий как в России. Нет денег, нет широкой народной поддержки и нет единой элиты или единого аппарата, который стоит за президентом, как в России», - считает политолог Андерас Умланд.

Поэтому, по его мнению, «украинский полуавторитарный режим нестабилен» и не будет так долговечен как российская модель.

Комментируя параллели между Россией и Украиной профессор политологии Университета Кельна Герхар Симон заметил, что «целью нынешней власти есть обеспечить, чтобы власть никогда не была передана».

«Так же как в России в Украине есть правящая партия - Партия регионов, которая доминирует в политической системе на всех уровнях. Подобно российской власти, украинская пытается сделать оппозицию слабой и контролируемой. В России это происходит на протяжении многих лет, и политическая система Украины находится на таком же пути», - отметил Симон.