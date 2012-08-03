МИД: несмотря на дело Тимошенко нужно двигаться вперед

Об этом, как сообщает ВВС Украина, сказал заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров, выступая в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

«Не секрет, что здесь, в США, те, с кем я встречался, негативно оценивают дело Ю.Тимошенко. Негативная или позитивная реакция – но Украина должна двигаться вперед», - сказал А.Олефиров.

Он также выразил надежду, что США поддержат Украину, когда она возглавит ОБСЕ в 2013 году.

По словам А.Олефирова, Украина выполнила многое для того, чтобы соответствовать стандартам ЕС на законодательном уровне, в частности приняла новый Уголовный процессуальный кодекс.

Он отметил, что Украина имеет достижения в отношениях с каждым из своих стратегических партнеров.

«На уровне ЕС – это важный шаг к безвизовому режиму с Европейским Союзом, с НАТО – участие в новых операциях, с Россией – работа над демаркацией границ, со США – выполнение соглашения об отказе от высокообогащенного урана», - сказал заместитель министра иностранных дел.

А.Олефиров еще раз подтвердил европейские устремления Киева и сотрудничество с предложенным Россией Таможенным союзом лишь в формате "3+1".