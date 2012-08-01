"Батьківщина" исключила 9 хмельницких депутатов

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-служба Хмельницкого городского совета со ссылкой на решение бюро Хмельницкой городской партийной организации ВО "Батьківщина".

По словам председателя фракции ВО "Батьківщина" в горсовете Константина Чернелевского, в течение февраля-июня 2012 года депутаты-бютовцы Александр Кизляр, Александр Кудинов, Валерий Буяновский, Сергей Болотников, Андрей Кветко, Леонид Шацило, Леонид Пьянкивский, Светлана Мельник и Петр Перейма подали заявления о приостановлении членства во фракции политической партии. При этом, никакой мотивации в заявлениях относительно причин приостановления членства во фракции отмечено не было.

Впоследствии 9 бютовцев вступили в депутатскую группу "За благосостояние хмельничан", которая голосованием поддерживает Партию регионов.

Таким образом, согласно пункту 4.3 Положения о депутатской фракции политической партии "Батьківщина" ("в случае систематического (два и более раза) невыполнения требований, в том числе о солидарном голосовании членов фракции" за "или" против "отдельных проектов решений совета, депутат исключается из фракции"), бюро Хмельницкой городской партийной организации ВО "Батьківщина" приняло решение исключить указанных избранников из фракции.