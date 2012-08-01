Шевченко не видит проблем в том, что последние 5 лет проживал не в Украине

Футболист Андрей Шевченко, который планирует баллотироваться под вторым номером по списку партии «Украина - Вперед!» убежден, что Центральная избирательная комиссия зарегистрирует его кандидатом в народные депутаты, несмотря на то, что он последние 5 лет проживал за пределами Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Шевченко заявил журналистам на брифинге по завершению съезда партии «Украина - Вперед!", который проходил в поле села Буки Сквирского района Киевской области.

«Люди будут решать эту проблему», - сказал А.Шевченко, отвечая на вопрос, каким образом он собирается урегулировать эту проблему.

«Я подал документы и они в порядке», - сказал А.Шевченко. Он выразил надежду, что «люди сделают правильный выбор».

А.Шевченко отметил, что не рассматривает возможность совмещать свою политическую карьеру с карьерой в спорте.