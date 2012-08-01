Королевская утвердила избирательные списки «секретно»

На съезде партии «Украина - Вперед!", который проходил в поле Сквирского района Киевской области, не были обнародованы избирательные списки этой политической силы на выборах в парламент. В частности, не были объявлены списки ни мажоритарщиков, ни списки кандидатов, которые будут баллотироваться в одномандатном избирательном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, съезд продолжался всего 45 минут.

Во время брифинга журналисты спросили лидера партии «Украина - Вперед!" Наталью Королевскую, почему не были утверждены списки на съезде, и почему они не были объявлены. В ответ лидер партии сообщила, что этот съезд, на котором присутствовали журналисты, является вторым, а списки были утверждены на закрытой части съезда, который проходил сегодня в 16.00.

Н.Королевская также заверила, что на закрытой части съезда все происходило «в соответствии с нормами действующего законодательства». В то же время по просьбе корреспондента УНИАН назвать хотя бы первую десятку списка, Н.Королевская ответила отказом и пообещала, что передаст для журналистов списки через своих помощников.

После получасового ожидания представители СМИ так и не дождались этих списков. Впоследствии журналистам сообщили, что списки будут опубликованы на сайте партии.

На съезде присутствовал футболист Андрей Шевченко, который по информации УНИАН, получил второе место в списке, актер Остап Ступка, который получил третий номер.

Журналисты опросили ряд делегатов съезда и выяснили, что ни о какой первой части партсъезда они вообще не знают и за предвыборные списки не голосовали.

Следует отметить, что перед началом этого съезда произошел досадный инцидент между организаторами съезда и некоторыми журналистами. Один из представителей оргкомитета, который отказался назвать свою фамилию, расталкивал приглашенных представителей СМИ со словами: «Отойдите с прохода - лидер сейчас будет идти».

По завершении съезда делегатов развлекает группа «ТИК».