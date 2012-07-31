Советник Януковича: часть положений языкового закона противоречит Конституции

Значительная часть положений языкового закона не согласуется с Конституцией Украины и международными документами, ратифицированными Украиной, в частности с Европейской хартией региональных языков и языков меньшинств.

Об этом говорится в ответе советника Президента Украины Марины Ставнийчук на обращение партнерства "Новый гражданин" с требованием отменить соответствующий закон, сообщает ТСН.

"Принятие закона состоялось с грубым нарушением требований статей 47, 116-122, 130 Закона "О Регламенте Верховной Рады", а значительная часть положений закона не согласуется с положениями Конституции Украины и международных документов, ратифицированных Украиной, в частности Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств ", - подчеркивается в ответе.

Кроме того, советник Президента утверждает, что закон противоречит решению Конституционного суда от 14 декабря 1999 года № 10рп/99 по делу об официальном толковании положений статьи 10 Конституции относительно применения государственного языка.

М.Ставнийчук обращает внимание, что согласно Конституции, Президент решит судьбу этого документа после его поступления на подпись в установленном порядке.

Как сообщалось, 31 июля председатель Верховной Рады Владимир Литвин подписал закон "О принципах государственной языковой политики", который расширяет применение русского языка на региональном уровне. Документ направлен на подпись Президенту.

Источник: http://tsn.ua/politika/u-yanukovicha-viznayut-scho-movniy-zakon-trishki-ne-tak-napisaniy.html