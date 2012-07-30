Делегаты съезда ПР нашли объединяющий фактор для украинцев

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, в решении съезда отмечается, что региональным и местным партийным организациям необходимо провести соответствующую работу для того, чтобы этот юбилей стал объединяющим фактором для жителей востока и запада страны, украинской диаспоры, людей разных политических взглядов и предпочтений.

27 июля этого года на конференции Киевской городской организации Партии регионов было принято Обращение к региональным и местным организациям Партии регионов.

В тексте обращения, в частности, отмечается: «В 2014 году Украина и мир будут праздновать 200-летие со дня рождения Т.Шевченко. Киевская городская организация ПР обращается ко всем региональным и местным партийным организациям с предложением активно поддержать инициативу Президента Украины, почетного лидера Партии регионов Виктора Януковича об объявлении 2014 года Международным годом Т.Шевченко. Мы предлагаем на всех уровнях в Украине, а также за ее пределами сделать все, чтобы память о великом Кобзаре была достойно отмечена. Это поможет в формировании патриотически преданных, интеллектуально сильных и духовно богатых личностей, будет способствовать консолидации общества».