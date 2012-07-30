Киевский губернатор обещает, что выборы будут образцовыми

Как сообщили УНИАН в пресс-службе обладминистрации, об этом А.Присяжнюк заявил сегодня на совещании.

«Киевская область должна стать образцом соблюдения норм действующего избирательного законодательства. Все политические силы и «мажоритарные» кандидаты должны иметь равные возможности для ведения предвыборной агитации. Потому я призываю все ветви власти Киевской области ответственно подойти к решению любых проблемных ситуаций, которые могут возникнуть во время избирательной гонки. Однозначным приоритетом должны стать уважение к законным правам всех участников политического процесса и содействие в реализации этих прав», - отметил губернатор.

А.Присяжнюк также сообщил, что для обеспечения равных возможностей политических сил и «мажоритарных» кандидатов во всех населенных пунктах Киевской области будут отведены специальные места для установления информационных палаток. Он подчеркнул, что это облегчит доступ избирателей к агитационным материалам разных политических сил.

«Люди должны иметь возможность без лишней суеты взять агитматериалы, просмотреть избирательные программы партий. И сделать сознательный выбор в условиях свободного и неусложненного доступа к информации. Это – базовая предпосылка проведения честных по отношению к собственному народу парламентских выборов», - отметил А.Присяжнюк.

Кроме того, по мнению председателя Киевской ОГА, «благодаря такому подходу недобросовестные политики не будут иметь возможности вводить людей в заблуждение и спекулировать на том, что им якобы не дают свободно доносить до общественности все идеи и лозунги. Отныне все будут иметь одинаковые возможности, а дальше уже избирателям решать».