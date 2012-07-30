Азаров говорит, что ПР модернизирует страну «под ключ»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ПР, премьер-министр Украины Николай Азаров во время выступления перед участниками XIV съезда Партии регионов, который проходит в Киеве.

«Только Партия регионов способна завершить модернизацию страны «под ключ», - сказал он.

Кроме того, в своем выступлении Н.Азаров объявил основные пункты предвыборной программы ПР на 2012-2017 годы «От стабильности к благосостоянию».

В частности, программа партии предусматривает обеспечение государственного заказа в высших учебных заведениях по меньшей мере на 75% мест, выплату стипендий на уровне минимальной зарплаты. Также программой предусматривается введение стопроцентной компенсации единого социального взноса при трудоустройстве инвалидов, сирот, одиноких матерей и людей старше 50 лет, снижение цен на лекарства первой необходимости на 30%, обеспечение средней зарплатой в системе здравоохранения на уровне не менее 8 тыс. грн для врачей и 5,5 тыс. грн. - для медперсонала.

Также программа предусматривает полную компенсацию до 2017 года всех вкладов Сбербанка СССР до 5 тыс. грн, обеспечение минимальной пенсии на 20% выше прожиточного минимума.

Также программой ПР предусматривается рост ВВП Украины по меньшей мере на 5% в год, поэтапное снижение налога на прибыль для предприятий до 16% в 2014 году, введение налоговых каникул для IT и инновационных проектов сроком на 10 лет, строительство современных автомобильных дорог.

Кроме того, ПР планирует отмену обязательного призыва в армию с 1 января 2014 года. В международной политике ПР будет выступать за сохранение внеблокового статуса Украины, получение ассоциированного членства в Европейском Союзе, усиление экономического сотрудничества в рамках зоны свободной торговли со странами СНГ, стратегическое партнерство с Россией, США, Китаем. «Партия регионов должна доказать на выборах, что альтернативы развитию и модернизации у Украины нет», - подчеркнул Н.Азаров в своем выступлении.