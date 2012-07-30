Сторонники оппозиции перекрыли улицу Грушевского

Сторонники оппозиции перекрыли движение на улице Грушевского возле Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, колонна сторонников оппозиции прошла от Подола, где проходил съезд Объединенной оппозиции «Батькивщина», к зданию парламента, где уже проходила акция в защиту украинского языка.

После этого колонна сторонников оппозиции, которая ранее двигалась по одной стороне проезжей части, перешла также на другую сторону и полностью перекрыла движение транспорта.

Сейчас сторонники оппозиции расположились вдоль забора, который отгораживает проезжую часть от площадки напротив здания Верховной Рады. С другой стороны забора в несколько шеренг выстроилось большое количество бойцов спецподразделения милиции «Беркут».

Протестующие держат государственные флаги, флаги Объединенной оппозиции «Батькивщина». Они скандируют: «Банду вон! Нас объединяет язык!», а также «Революция!».