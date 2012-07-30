Объединенная оппозиция проводит съезд под открытым небом

В Киеве начался съезд Объединенной оппозиции «Батькивщина».

Как передает корреспондент УНИАН, съезд проходит непосредственно на территории офиса партии «Батькивщина» на Подоле. Участники съезда собрались во дворе перед зданием офиса, на лестнице перед ними установлена импровизированная трибуна для выступлений.

Движение транспорта перекрыто за квартал до здания, где базируется офис партии «Батькивщина», большое количество людей перед началом съезда прибыли к месту его проведения.

Сейчас на участке улицы Туровской, а также непосредственно на территории, где находятся здания офиса «Батькивщины», собрались около 1 тысячи участников съезда.

Также на территории установлены большие плазменные экраны, на которые транслируются ролики из предыдущих акций оппозиции.

Как предполагается, на съезде планируется выдвижение кандидатов в народные депутаты от оппозиции.

Открыл съезд оппозиции первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов. В своем выступлении он отметил, что власть пыталась помешать проведению съезда оппозиции, но этого ей не удалось сделать.

«Сегодня те боевые условия, те революционные условия, в которых мы проводим наш съезд, отвечают требованиям времени. Родина в опасности, а родина для нас - выше всего. Сегодня здесь собралось более 3,5 тысяч приглашенных к участию в съезде. Мы прямо со съезда двинемся в Верховную Раду Украины, где они (власть – УНИАН) собираются проводить свои антиконституционные действия», - отметил А.Турчинов.

Тимошенко, Яценюк, Гриценко, Турчинов и Луценко вошли в первую пятерку избирательного списка оппозиции

Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, Анатолий Гриценко, Александр Турчинов и Юрий Луценко вошли в первую пятерку списка от Объединенной оппозиции «Батькивщина» на выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял съезд оппозиции, который проходит в Киеве.

После того, как А.Турчинов объявил, что первым номером списка избрана Ю.Тимошенко, делегаты съезда скандировали «Юля, Юля!».