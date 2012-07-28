Литвин рассказал журналистам анекдот про зайца и его «стратегических партнеров»

Как передает корреспондент УНИАН, подойдя к журналистам, спикер заговорил о том, что стая волков в поисках пищи напала на зайца и решила его растерзать, но тот сказал: «Я вас прошу, вы не трогайте меня, потому проблему голода не решите, и других своих проблем тоже».

Заяц предложил в обмен на то, чтобы остаться живым, нарисовать волкам схему, показав, где пасется стадо баранов и овец. Когда он это сделал, то волки забыли о своем соглашеним и разорвали его, а затем, согласно схеме, совершили нападение и на овец.

Когда они насытились, то один из волков сказал: «Мы неправильно поступили, потому что он (заяц), по сути дела, жизнь нам спас, а мы его разорвали». Тогда хищники начали думать, какую бы надпись сделать зайцу на его памятнике. Один предложил написать - «От друзей». Однако решили, что в данном случае это не подходит, а надпись «От врагов» назвали неуместной. После длительных дискуссий волки пришли к выводу, что лучше было бы написать на памятнике: «От стратегических партнеров».