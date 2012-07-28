Литвин убеждает, что не отзывал свое заявление об отставке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин сказал в интервью журналистам во время рабочей поездки в Житомирскую область.

По его словам, в связи с этим инициаторы внеочередной сессии парламента 30 июля не случайно поставили первым в повестке дня работы кадровый вопрос.

На вопрос журналистов о его прогнозе развития событий в ВР 30 июля В.Литвин ответил: «Я не собираюсь делать прогнозы, меня в большей степени волнует то, как мне быть услышанным людьми в округе».

Он отметил, что будет баллотироваться в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу № 65 в Житомирской области. «Поэтому мое внимание будет сосредоточено в значительно большей степени исключительно в округе», - сказал председатель ВР.

Он также сообщил, что съезд Народной партии состоится 31 июля.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызывало волну протестов по всей Украине.

Принятый закон, который вступит в силу в случае подписания Президентом Украины, позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

4 июля председатель Верховной Рады В.Литвин подал в отставку. Он обвинил своего первого заместителя Адама Мартынюка в том, что он его «подставил» в вопросе принятия языкового закона.

6 июля Верховная Рада отказалась включить в повестку дня вопрос об отставке В.Литвина с должности председателя парламента.

В тот же день В.Литвин заявил, что не подпишет закон об основах государственной языковой политики.