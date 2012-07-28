Объединенная оппозиция перенесла время съезда
10:15, 28 июля 2012Политика
2590 0
В понедельник, 30 июля, в 8.00 начнется предвыборный съезд Объединенной оппозиции «Батьківщина».
Съезд оппозиция проведет до заседания ВР
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», съезд состоится по адресу: улица Туровская, 13.
Аккредитация журналистов на мероприятие проводится до 18.00 воскресенья, 29 июля, по телефонам: 067-230-17-05, 067-780-22-24, 050-145-82-73, 220-07-73.
Не аккредитовавшиеся журналисты не смогут попасть на съезд.
Регистрация представителей СМИ будет продолжаться с 7.00 до 7.50.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter