Симоненко уверяет, что отставки Литвина в повестке дня нет

Кадрового вопроса в повестке дня внеочередной сессии Верховной Рады нет. Об этом заявил лидер фракции КПУ Петр Симоненко, сообщает ТСН.

В начале июля спикер парламента Владимир Литвин и его заместитель Николай Томенко заявили об отставке из-за принятия закона Колесниченко-Кивалова, который существенно расширяет права русского языка. Но юридических последствий эти заявления пока не получили.

Коммунисты говорят - кандидатуру преемника на пост Литвина не рассматривали. "Сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня, поэтому мы и не предлагали своего варианта решения проблемы. Если этот вопрос возникнет, то, безусловно, мы примем политическое решение", - заверил Симоненко.