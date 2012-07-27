Министр обороны представил флоту нового командующего
Министр обороны представил руководящему составу флота нового командующего ВМС Украины.
Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин представил сегодня руководящему составу украинского флота нового командующего Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирала Юрия Ильина.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС.
Глава военного ведомства выразил уверенность, что Ю.Ильин с честью оправдает возложенное на него высокое доверие.
В свою очередь Ю.Ильин отметил, что «сегодня получил четкие и ясные указания от Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины», и заверил, что коллектив ВМС выполнит все поставлены задачи.
Министр обороны Украины также сообщил, что начальником штаба - первым заместителем командующего ВМС ВСУ назначен капитан I ранга Дмитрий Шакуро, который с 2011 года занимал должность начальника Центра морских операций украинских ВМС.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович сегодня, 27 июля, назначил вице-адмирала Ю.Ильина командующим Военно-Морскими силами ВСУ.
До этого назначения Ю.Ильин занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего ВМС.