Министр обороны представил флоту нового командующего

Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин представил сегодня руководящему составу украинского флота нового командующего Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирала Юрия Ильина.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС.

Глава военного ведомства выразил уверенность, что Ю.Ильин с честью оправдает возложенное на него высокое доверие.

В свою очередь Ю.Ильин отметил, что «сегодня получил четкие и ясные указания от Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины», и заверил, что коллектив ВМС выполнит все поставлены задачи.

Министр обороны Украины также сообщил, что начальником штаба - первым заместителем командующего ВМС ВСУ назначен капитан I ранга Дмитрий Шакуро, который с 2011 года занимал должность начальника Центра морских операций украинских ВМС.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович сегодня, 27 июля, назначил вице-адмирала Ю.Ильина командующим Военно-Морскими силами ВСУ.

До этого назначения Ю.Ильин занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего ВМС.