Луценко хочет, чтобы допросили судью и экс-заместителя прокурора

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством Ю.Луценко обратился сегодня в ходе судебного заседания в Печерском райсуде Киева.

«В суде должна быть допрошена Мария Приндюк, судья Апелляционного суда, которая дала разрешение на продление ОРД относительно Давиденко. Именно она несет ответственность за якобы бы ограничение прав Давиденко», - сказал экс-министр, заметив, что «ставить под сомнение решение этого судьи нельзя, я с уважением к ней отношусь».

Также Ю.Луценко заявил о необходимости вызвать на допрос бывшего заместителя генпрокурора Николая Голомшу, на контроле которого находилось дело об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко и который согласовывал, в том числе, проведение оперативных мероприятий касательно В.Давыденко.

Справка УНИАН. Экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД Владимира Тарасенко и Олега Павленова обвиняют в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля Виктора Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) относительно Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред правам, свободам и интересам В.Давыденко, которые охраняются законом», идет речь в обвинительном заключении.

Этот эпизод дела экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

20 июля на заседании суда прокурор Дмитрий Лобань заявил, что Генеральная прокуратура Украины изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленову, обвинение по эпизоду о слежке более мягким.

Им изменено обвинение из злоупотребления служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) на служебную халатность (ч. 1 ст. 367 КК), за что предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Сам В.Давыденко неоднократно заявлял, что не считает себя потерпевшим.