Оппозиция выдвинула условие провластным «пианистам»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Соболев заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Он отметил, что оппозиция выдвинула свое условие большинству для участия во внеочередной сессии. По словам С.Соболева, оппозиционеры требуют от провластных депутатов «только индивидуального голосования».

«Мы сделали откровенное заявление: если дальше голосование происходит так, как и происходило - опять «пианисты», опять один голосует за десять карточек – ну какой смысл там сидеть в этом зале сессионном, если прямо нарушается Конституция? Какой смысл сидеть на этих заседаниях?… Мы предупредили, что если принимается решение об индивидуальном голосовании, как это приняла в полном составе оппозиция, тогда есть смысл идти на сессию и принимать участие в дискуссиях. Нужно только индивидуальное голосование, согласно Конституции…», - сказал С.Соболев.

На вопрос УНИАН, когда оппозиционеры узнают, принято ли их условие большинством, депутат ответил, что по этому вопросу сейчас проходят переговоры.

«Это вопрос переговоров, которые идут между представителями большинства, меньшинства… Требуем - присутствие всех в зале и голосование индивидуальное, каждого за себя», - сказал С.Соболев.

Как сообщал УНИАН, 24 июля представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат Юрий Мирошниченко заявил, что внеочередная сессия парламента может состояться 31 июля.

По его словам, внеочередная сессия должна состояться в связи с необходимостью рассмотреть некоторые законы социально-экономического направления, проекты которых в данный момент готовит правительство.