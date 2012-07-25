Скандальный губернатор заявляет, что нужно искоренить «помаранчеве бадилля»

Глава Хмельницкой областной государственной администрации, председатель Хмельницкой областной организации Партии регионов Василий Ядуха заявляет, что из Хмельницкой области нужно навсегда искоренить «помаранчеве бадилля» («оранжевую ботву»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на 17-й отчетно-выборной конференции облорганизации ПР во вторник.

В частности, В.Ядуха советует партийцам на парламентских выборах использовать лозунг “Вони обіцяли – ми зробили” (“Они обещали – мы сделали”).

“Именно они, предыдущая власть, рассказали о чем угодно, а не сделали ничего. Новая власть по-настоящему, не на словах, а на деле, решает вопрос социальной защиты населения. Например, вручение почетных наград “Мать-героиня”. В 2007-2008 годах в области 24 многодетных матери были представлены к почетной награде. За 2010-2011 годы новая власть наградила 4 тысячи женщин званиям “Мать-героиня”. А потому лозунг “Они обещали – мы сделали” должен стать основой нашей избирательной кампании”, - объяснил председатель областной ПР.

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Вместе с тем В.Ядуха признал, что в области остались люди, которые говорят, что пенсии повысила бывший премьер Юлия Тимошенко.

“Еще сегодня, среди небольшой части жителей области ходят разговоры, что пенсии повысила “Вона”, что много дел сделала “Вона”. Но почему этой лжи мы не противопоставляем свой интеллект, конкретные дела через СМИ? Это «помаранчеве бадилля» нужно из Хмельницкой области искоренить навсегда”, - отметил В.Ядуха.