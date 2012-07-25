Политтехнолог: оппозиция мажоритарные выборы уже проиграла

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.Золотарев высказал на пресс-конференции в Киеве.

“Власть надеется на использование административного ресурса, информационную блокаду и максимальную зачистку электорального поля, и за этот счет получить, минимум, 150 мажоритарных мандатов”, - сказал он.

По убеждению А.Золотарева, эти надежды небезосновательны, поскольку анализ данных о возможных кандидатах в народные депутаты в мажоритарных округах показывает, что оппозиционные партии не имеют шансов на победу. “Фактически оппозиция «мажоритарку» сливает”, - сказал эксперт.

По его словам, в большинстве округов Объединенная оппозиция выставляет кандидатов, не имеющих значительной поддержки избирателей. “По большинству мажоритарных округов оппозиция выдвигает заведомо проигрышных кандидатов”, - сказал А.Золотарев.

Он отметил, что активней всего свои избирательные кампании проводят партия «Украина - Вперед!» и КПУ.

В то же время, по убеждению А.Золотарева, все политические силы сводят свои кампании к рекламе “упаковки”, а не к программным основам.

В свою очередь директор компании GMT Group Анатолий Луценко отметил, что Объединенная оппозиция уже давно обнародовала свою предвыборную программу и проводит в регионах активную дискуссию относительно ее принципов. При этом он добавил, что остается открытым вопрос, будут ли учтены замечания и рекомендации к этой программе.